Поиск плохих детских площадок и рубрики «Было/Стало»: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 3 июня

«Реальное время» продолжает следить за активностью татарстанских чиновников в социальных сетях.

Сегодня глава Алькеевского района РТ Александр Никошин встретился в фермерами. Он обсудил с ними финансовую поддержку по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел онлайн-встречу со своими подписчиками. В своем прямом эфире он ответил на волнующие вопросы жителей: про плату за детские сады, возврат налогов самозанятым, а также рассказал о белочках, которые теперь живут в парке «Здоровье». Восемь животных специально готовили для того,чтобы выпустить их в общественные пространства города.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев прервал недельное молчание в «Инстаграме» и опубликовал пост, в котором призвал жителей района рассказать ему о детских площадках, где есть элементы, опасные для ребят. Под постом набралось более 10 комментариев с адресами мест и жалобами.

Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев решил запустить в своем «Инстаграме» серию снимков «Было\Стало» к 90-летию образования Кукморского муниципального района. Он показал подписчикам многопрофильный лицей им. А.М.Булатова и Центральный парк, а также районный дом культуры. Подписчики Димитриева оценили такой контент и в комментариях с охотой поделились своими воспоминаниями, связанные с местами.