Посол Сингапура в России планирует посетить Татарстан после снятия ограничительных мер

Посол Сингапура в России Премджит Садасиван направил в казанский Кремль поздравительную телеграмму в адрес президента РТ Рустама Минниханова по случаю 100-летия ТАССР.

В своем сообщении Садасиван отметил, что республика занимает особое место в сердце Сингапура, и пожелал процветания региону. Также дипломат написал, что надеется посетить Татарстан после снятия всех ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.



«Татарстан занимает особое место в сердце Сингапура…. Вместе мы можем сделать много для углубления нашего сотрудничества. Как только пандемия закончится, я надеюсь совершить ознакомительный визит в ваш регион, примите мои наилучшие пожелания процветания Татарстану», — приводит текст сообщения посла Сингапура пресс-служба президента РТ.

В январе глава Татарстана Рустам Минниханов обсуждал вопросы сотрудничества с президентом Национального университета Сингапура Тан Энг Чи. Встреча проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, куда Минниханов прибыл в составе российской делегации.

