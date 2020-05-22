Сенатор Косачев отреагировал на обвинения НАТО в нарушении Россией договора об открытом небе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление со стороны НАТО о том, что Россия нарушила Договор по открытому небу.

«Они в очередной раз совершенно безответственно встают на американскую сторону, не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора», — приводит RT слова сенатора от Марий Эл.

Косачев высказал мнение, что страны, входящие в НАТО, всегда встают на сторону интересов США, надеясь на защиту со стороны Штатов. Он назвал такое поведение альянса «вызывающим лишь сожаление».

Накануне власти США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу. В НАТО же заявили о регулярных нарушениях договора со стороны России.