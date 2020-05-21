С затонувшего «Титаника» достанут беспроводное радио, с которого был подан сигнал бедствия

Суд в США разрешил компании RMS Titanic вскрыть обшивку затонувшего лайнера «Титаник».

Стоит отметить, что разрешение на вскрытие «Титаника» было выдано впервые. Во время всех предыдущих экспедиций исследователи только осматривали затонувший лайнер, а также собирали предметы, находящиеся рядом с ним.

В первую очередь исследователи планируют найти и достать со дна беспроводной телеграф фирмы Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия. Помимо этого, с «Титаника» могут поднять еще много других артефактов, пишет The Washington Post.

Ранее американская компания по подъему затонувших судов обвинила правительство США в сокрытии места столкновения подводной лодки с обломками легендарного «Титаника» на дне Атлантического океана.

