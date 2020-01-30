Владелец «Титаника» подал в суд на правительство США

Американская компания по подъему затонувших судов обвинила правительство США в сокрытии места столкновения подводной лодки с обломками легендарного «Титаника» на дне Атлантического океана.

Поводом для обращения в суд стала экспедиция британской исследовательской субмарины Triton, которая, как выяснилось, столкнулась с обломками «Титаника» в связи с сильными и непредсказуемыми течениями. NOAA упомянула об этом инциденте только 7 января.

Юристы фирмы требуют предоставить видеозапись столкновения и вызвать в суд представителя госведомства для дачи показании.

Компания RMS Titanic Inc была в 1994 года признана лицом, обнаружившим затонувший «Титаник», она обладает эксклюзивным правом на подъем предметов с места кораблекрушения.

Против компании выступает правительственное метеорологическое ведомство США — Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое занимается охраной затонувших кораблей, пишет газета Telegraph со ссылкой на судебные документы.