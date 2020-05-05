Instagram не дает свободно просматривать фотографии моря

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Умоляю! Давайте обсудим, почему инстаграм заблокировал хештег «МОРЕ»?! Я просто вся чешусь от любопытства! Из всех теорий заговора эта сейчас интересует меня больше всего! Чем море-то провинилось?! Посмотрите скриншоты в галерее — соц.сеть считает, что одно только упоминание этого слова может привести к причинению вреда и даже смерти Что они имеют в виду? Что изолянты будут биться головой об гипсокартонные стены при виде фоточек с Бали? Или наложат на себя руки, зная, что международные рейсы возобновятся не раньше весны 2021 года?! Я правда не понимаю, но очень хочу! #МементоМори #СловоКотороеНельзяПроизноситьВслух