Instagram не дает свободно просматривать фотографии моря
Instagram решил ограничить просмотр фотографий по хештегу #море. При попытке набрать его в поиске сервис выдает следующее предупреждение:
«Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам».
Заметило странное сообщение телеведущая Ирена Понарошку.
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Умоляю! Давайте обсудим, почему инстаграм заблокировал хештег «МОРЕ»?! Я просто вся чешусь от любопытства! Из всех теорий заговора эта сейчас интересует меня больше всего! Чем море-то провинилось?! Посмотрите скриншоты в галерее — соц.сеть считает, что одно только упоминание этого слова может привести к причинению вреда и даже смерти Что они имеют в виду? Что изолянты будут биться головой об гипсокартонные стены при виде фоточек с Бали? Или наложат на себя руки, зная, что международные рейсы возобновятся не раньше весны 2021 года?! Я правда не понимаю, но очень хочу! #МементоМори #СловоКотороеНельзяПроизноситьВслух
При этом полного запрета на снимки с таким хештегом нет, их можно просмотреть, выбрав соответствующий пункт на всплывающем окне.ОбществоТехнологии
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