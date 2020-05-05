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Индекс самоизоляции Казани опустился до 2,2 балла

14:12, 05.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Индекс самоизоляции Казани опустился до 2,2 балла
Фото: скриншот

Во вторник, 5 мая, к 13:50 индекс самоизоляции в Казани опустился до 2,2 балла. На 13:40 он составлял 2,1 балла.

Это один из самых низких показателей самоизоляции. По данным «Яндекса», на улице слишком много людей.

В Набережных Челнах индекс достиг 2,4 балла, в Чистополе этот показатель составил 2,5 балла, в Зеленодольске — 2,6 балла, в Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге — 2,7 балла.

Общество Татарстан
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