«ЮВТ Аэро» попросило отменить коэффициент эффективности рейсов

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Татарстанский воздушный перевозчик «ЮВТ Аэро» обратился к Росавиации с просьбой внести изменения в постановления правительства №1242, в котором содержится пункт о коэффициенте эффективности рейсов. Об этом заявил гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Данная мера может помочь авиаперевозчикам не лишиться субсидирования.

«Если три месяца коэффициент не выполняется, не держится в рамках определенных цифр, то рейс может быть снят с субсидирования. Мы просим, чтобы этот коэффициент на 2020 год вообще отменили. Объективная причина — пассажиропоток падает, поэтому коэффициент никакой не нужен. Лишь бы летали», — цитирует Трубаева «Татар-информ».

Также «ЮВТ Аэро» обратился к аэропортам и топливозаправочным компаниям. По его словам, казанский аэропорт идет навстречу.

Ранее Петр Трубаев оценил планы правительства направить в поддержку пострадавших авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. По его словам, помощи недостаточно, но «это хоть что-то».

