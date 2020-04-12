Новости общества

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МФЦ Татарстана рассказали подробности о возобновлении работы

23:36, 12.04.2020

Многофункциональные центры (МФЦ) РТ вновь начнут работу с 13 апреля. Руководство организации разъяснило как будут функционировать учреждения.

МФЦ республики будут вести прием по предварительной записи. Записаться можно на портале госуслуг РТ и в кол-центре МФЦ по телефону 8(843) 222-06-20. С понедельника он работает по графику: понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 17:00.

Посетителям рекомендуется приходить за 10 минут и не опаздывать больше чем на 10 минут, сообщается на сайте МФЦ РТ.

Подчеркивается, что предоставляться будут только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Например, не стоит идти в МФЦ за оформлением загранпаспорта или водительского удостоверения, справкой о судимости или справкой о привлечении к административной ответственности за употребление наркотических средств.

Также не нужно обращаться за СНИЛС и подавать заявление на выдачу, доставку пенсии, инвестирование пенсионных накоплений.

Не оказываются в полном объеме:

  • Услуги Федеральной налоговой службы
  • Услуги фонда социального страхования
  • Услуги Управления федеральной службы судебных приставов
  • Услуги Росимущества
  • Услуги БТИ
  • Услуги Роспотребнадзора
  • Услуги ЗАГС
  • Услуги для бизнеса (Корпорация «МСП»)

Также в МФЦ не будет производиться выдача разрешений на охоту и регистрация в качестве самозанятого.

Напоминают в МФЦ и о необходимости получения пропуска для посещения центра. Такая цель появится с понедельника в системе цифровых пропусков Татарстана.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров