В МФЦ Татарстана рассказали подробности о возобновлении работы

Многофункциональные центры (МФЦ) РТ вновь начнут работу с 13 апреля. Руководство организации разъяснило как будут функционировать учреждения.

МФЦ республики будут вести прием по предварительной записи. Записаться можно на портале госуслуг РТ и в кол-центре МФЦ по телефону 8(843) 222-06-20. С понедельника он работает по графику: понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 17:00.

Посетителям рекомендуется приходить за 10 минут и не опаздывать больше чем на 10 минут, сообщается на сайте МФЦ РТ.

Подчеркивается, что предоставляться будут только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Например, не стоит идти в МФЦ за оформлением загранпаспорта или водительского удостоверения, справкой о судимости или справкой о привлечении к административной ответственности за употребление наркотических средств.

Также не нужно обращаться за СНИЛС и подавать заявление на выдачу, доставку пенсии, инвестирование пенсионных накоплений.

Не оказываются в полном объеме:

Услуги Федеральной налоговой службы

Услуги фонда социального страхования

Услуги Управления федеральной службы судебных приставов

Услуги Росимущества

Услуги БТИ

Услуги Роспотребнадзора

Услуги ЗАГС

Услуги для бизнеса (Корпорация «МСП»)

Также в МФЦ не будет производиться выдача разрешений на охоту и регистрация в качестве самозанятого.

Напоминают в МФЦ и о необходимости получения пропуска для посещения центра. Такая цель появится с понедельника в системе цифровых пропусков Татарстана.