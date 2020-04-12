В МФЦ Татарстана рассказали подробности о возобновлении работы
Многофункциональные центры (МФЦ) РТ вновь начнут работу с 13 апреля. Руководство организации разъяснило как будут функционировать учреждения.
МФЦ республики будут вести прием по предварительной записи. Записаться можно на портале госуслуг РТ и в кол-центре МФЦ по телефону 8(843) 222-06-20. С понедельника он работает по графику: понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 17:00.
Посетителям рекомендуется приходить за 10 минут и не опаздывать больше чем на 10 минут, сообщается на сайте МФЦ РТ.
Подчеркивается, что предоставляться будут только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Например, не стоит идти в МФЦ за оформлением загранпаспорта или водительского удостоверения, справкой о судимости или справкой о привлечении к административной ответственности за употребление наркотических средств.
Также не нужно обращаться за СНИЛС и подавать заявление на выдачу, доставку пенсии, инвестирование пенсионных накоплений.
Не оказываются в полном объеме:
- Услуги Федеральной налоговой службы
- Услуги фонда социального страхования
- Услуги Управления федеральной службы судебных приставов
- Услуги Росимущества
- Услуги БТИ
- Услуги Роспотребнадзора
- Услуги ЗАГС
- Услуги для бизнеса (Корпорация «МСП»)
Также в МФЦ не будет производиться выдача разрешений на охоту и регистрация в качестве самозанятого.
Напоминают в МФЦ и о необходимости получения пропуска для посещения центра. Такая цель появится с понедельника в системе цифровых пропусков Татарстана.Общество Татарстан
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