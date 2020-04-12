Ученые КФУ разработают общую теорию эволюции лексикона языка

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Ученые Казанского федерального университета вместе с лингвистами из Ижевского государственного технического университета и Университета Осло собираются реализовать проект «Дистрибутивно-квантитативный анализ семантических изменений на основе больших диахронических корпусов».

В рамках него специалисты впервые опишут, как в период с ХVI века и до настоящего времени менялись значения сотен тысяч слов русского и английского языков. На основе исследования будет разработана общая теория эволюции лексикона языка, сообщает пресс-служба КФУ.

Доктор физико-математических наук, профессор Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Валерий Соловьев привел в пример слово «спутник». Сто лет назад оно имело значение «попутчик». В середине XX века это слово стало употребляться в контексте «искусственный спутник Земли», а еще через некоторое время — в значении «спутник связи».