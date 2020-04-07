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Заместителем руководителя исполкома Елабужского района стала экс-директор филиала КНИТУ-КАИ

18:05, 07.04.2020

Заместителем руководителя исполкома Елабужского района назначена бывший директор набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева Лилия Ягудина.

В администрации района она будет курировать социальные вопросы.

Как отмечает chelny-biz.ru, Ягудина уже приступила к работе. Однако конкурс на замещение вакантной должности назначен на 10 апреля.

ОбществоВласть Татарстан
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