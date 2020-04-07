Заместителем руководителя исполкома Елабужского района стала экс-директор филиала КНИТУ-КАИ
Заместителем руководителя исполкома Елабужского района назначена бывший директор набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева Лилия Ягудина.
В администрации района она будет курировать социальные вопросы.
Как отмечает chelny-biz.ru, Ягудина уже приступила к работе. Однако конкурс на замещение вакантной должности назначен на 10 апреля.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым