В аэропорту Казани спасли раненую косулю
Сегодня сотрудники международного аэропорта «Казань» нашли у одного из терминалов травмированную годовалую косулю.
Вызванные специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам эвакуировали животное и отвезли на реабилитацию в Свияжское охотничье хозяйство Зеленодольского района, передает пресс-служба аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани приостановил работу пассажирских терминалов 1 и 2.Общество Татарстан
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