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В аэропорту Казани спасли раненую косулю

14:30, 07.04.2020
В аэропорту Казани спасли раненую косулю
Фото: vk.com/airport.kazan

Сегодня сотрудники международного аэропорта «Казань» нашли у одного из терминалов травмированную годовалую косулю.

Вызванные специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам эвакуировали животное и отвезли на реабилитацию в Свияжское охотничье хозяйство Зеленодольского района, передает пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани приостановил работу пассажирских терминалов 1 и 2.

Общество Татарстан
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