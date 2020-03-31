В магазины Уфы будут пускать по одному человеку

В продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку. Об этом на совещании заявила заместитель начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева.

Подобные ограничительные меры будут действовать на магазины площадью меньше 50 кв. метров. Если площадь магазина больше, то разрешено впускать по два-три посетителя. В крупных ТЦ устанавливаются разделительные полосы для соблюдения дистанции, передает издание Ufa1.ru.

Напомним, что в Башкирии также введен режим полной изоляции. Сегодня стало известно о двух новых зараженных в регионе.

