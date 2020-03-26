Из Казани в Апатиты и Кировск доставили тесты на выявление коронавируса

Из Казани в Апатиты и Кировск доставлены 100 российско-японских экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Об этом сообщает Компания «ФосАгро».

Сообщается, что российско-японские экспресс-тесты позволяют получить результат в течение 30 минут. В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в 4 раза. На сегодняшний день это самые быстрые и точные мобильные тесты, передает пресс-служба.

Вчера вечером в Апатитах был выявлен пациент с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Немедленно был определен круг лиц, с которыми общался пациент, все помещены в обсервацию. Все помещения, в котором находился пациент, были продезинфицированы.

