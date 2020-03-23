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ЭРГО выразило соболезнования в связи со смертью Фарида Хамадеева

14:48, 23.03.2020
ЭРГО выразило соболезнования в связи со смертью Фарида Хамадеева
Фото: realnoevremya.ru

САО ЭРГО выразило соболезнования в связи со смертью главы казанского филиала Фарида Хамадеева.

«Коллеги и партнеры Фарида Ривнуровича высоко ценили его позитивное отношение к жизни, деловые качества, умение находить простые и красивые решения в самых сложных ситуациях. Он был отзывчивым, добрым и всегда готовым помочь человеком», — говорится в сообщении Страхового акционерного общества ЭРГО.

Хамадеев возглавил казанский филиал ЭРГО в конце 2015 года и руководил им более 4 лет.

Общество Татарстан
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