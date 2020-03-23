«Отдавался своему делу на 100 процентов»: ушел из жизни Фарид Хамадеев

Фото: Роман Хасаев

Жизнь в страховании

Сегодня стало известно, что не стало Фарида Хамадеева — одного из опытнейших страховщиков, главы казанского представительства немецкой страховой компании Ergo и бывшего руководителя представительства «Росгосстрах» в Татарстане. В январе этого года ему исполнилось 50 лет.

Хамадеев родился в Казани в 1970 году. У него было два высших образования — диплом ветеринарного врача Казанского ветеринарного института и диплом Института экономики, управления и права. В 2004 году он окончил еще и корпоративный университет «Росгосстраха» (первый выпуск).

Вся жизнь Хамадеева связана со страхованием, и во многом — с «Росгосстрахом». В этой структуре Фарид Ривнурович работал с 1994 года — он начинал как страховой агент в Казани, позже стал руководителем отдела и заместителем генерального директора по продажам. Противоречий между его первой специальностью и делом всей жизни нет — как рассказывал сам Хамадеев, изначально он пришел в «Росгосстрах» именно в качестве специалиста по страхованию животных в отделе имущественного страхования.

Татарстанское представительство «Росгосстраха» Хамадеев возглавил в сентябре 2007 года. Фото tatbank.ru

В 2006 году его назначили генеральным директором представительства АО «Росгосстрах» в Кировской области. Этим представительством он руководил в течение двух лет — набирался опыта перед приходом в штаб-квартиру крупнейшего по сборам страховщика Татарстана.

Татарстанское представительство «Росгосстраха» Хамадеев возглавил в сентябре 2007 года, сменив на этом посту патриарха страхового рынка республики Аляметдина Камалова, руководившего «Росгосстрахом» в РТ 24 года.

На этом посту он упрочил позиции страховщика в республике: при нем объем страховых премий «Росгосстраха» превысил миллиард рублей в год. Именно при Хамадееве произошла реорганизация страховщика — региональные представительства, в том числе сильнейшее в Татарстане, были преобразованы в филиалы.

Хороший руководитель, отличный семьянин

В 2015 году Фарид Ривнурович возглавил структурное подразделение Ergo в Татарстане. Здесь он развивал направление каско. Кроме того, он ставил перед собой цель развить структурное представительство в Казани в полноценный филиал.

Близкие отзывались о Хамадееве как об ответственном семьянине. Это был жизнелюбивый и позитивный человек, он любил путешествовать.

— Страшно осознавать, что уходит уже наше поколение предпринимателей, руководителей, рожденных в 70-е. Фарид — человек с большой буквы, у которого честность, достоинство, честь, забота о людях всегда были на первом месте. Это руководитель, который всегда был ориентирован на развитие своей команды и своего дела. В каком бы городе он ни работал, отдавался своему делу на 100 процентов. Очень мало руководителей, которые ориентированы на людей, их рост, общественное служение, Фарид как раз был таким, — рассказала «Реальному времени» Екатерина Орешкович из ГК «Руснедвижимость», в свое время она работала вместе с Фаридом Ривнуровичем в Кирове.

Александр Артемьев