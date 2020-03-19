Скончался бывший прокурор Бавлов Алексей Камашев
Сегодня стало известно о смерти бывшего прокурора Бавлов Алексея Камашева. Он скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщается на сайте прокуратуры РТ.
«Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении ведомства.
Камашев проработал в органах 24 года, из них 8 лет возглавлял Бавлинскую городскую прокуратуру РТ. Неоднократно был поощрен ведомственными наградами.
Гражданская панихида состоится 20 марта 2020 г. в 10.30 по адресу: с. Верхний Услон, ул. Восточная, 34/2. Похоронят прокурора на Верхнеуслонском православном кладбище.
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