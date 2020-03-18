В Татарстане отремонтируют участок трассы М-7 за 127,8 млн рублей

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» объявило тендер на ремонт дорожного полотна на участке трассы М-7, проходящий в Татарстане.

Так, подрядчику необходимо установить защитные слои на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, на участке 14+700 км- 28+916 км.



Стоимость работ составит 127,8 млн рублей. Финансируется закупка из средств федерального бюджета.

Работы должны быть выполнены в срок с 10 мая по 30 сентября этого года.

Тендер был опубликован вчера, 17 марта. Срок подачи заявок заканчивается 27 марта, электронный аукцион пройдет 30-го.

Ранее сообщалось, что региональная структура Росавтодора отчиталась о завершении ремонта участка трассы М-7 в Менделеевском районе Татарстана

