В Татарстане ожидается сильный ветер и до 5 градусов тепла

В субботу, 7 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура днем составит от 0°С до +5°С, ночью температура может опуститься до 10 градусов мороза. В Казани воздух прогреется от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от 0°С до +4°С.



Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев восьмого марта.

