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Скандал с национальностью певицы Уразовой прокомментировал Минниханов

13:06, 06.03.2020

Скандал с национальной принадлежностью заслуженной и народной артистки Татарстана Гузель Уразовой прокомментировал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представительницами республиканских СМИ.

Напомним, в начале февраля в эфире башкирского телеканала БСТ Уразова заявила, что она башкирка. На это бурно отреагировали ее поклонники, после чего в соцсетях у себя Уразова заявила, что она — татарка.

— Это личное дело Уразовой, кем себя признавать — башкиркой или татаркой. У меня к ней претензий нет. Но необязательно о таких вещах кричать, — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

Уразова родом из села Барда Пермского края — там живут как татары, так и башкиры.

ОбществоКультура Татарстан
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