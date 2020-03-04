Следователи расследуют исчезновение более 9 млн «МТК Ак Барс», которые должны были пойти на налоги

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сокрытия денег ООО «МТК Ак Барс», что привело к невыплате налогов на более чем 9 млн рублей.

Следователи считают, что на октябрь 2019 года у организации образовалась задолженность по налогам и сборам с учетом штрафов и пени на общую сумму более 12,7 млн рублей. Предприятие не выплачивало налоги, поэтому на расчетные счета должника была выставлены инкассовые поручения.

Когда средства на счетах банка были заморожены, некто из руководителей предприятия принял решение рассчитаться с кредиторами, перечисляя деньги от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетные счета. Общая сумма сокрытых налогов составила более 9,1 млн рублей, передает ведомство.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

