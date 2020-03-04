Бесснежная зима в Казани привела к убыткам служб, зарабатывающих на уборке снега

Фото: Роман Хасаев

Бесснежная зима стала настоящей катастрофой для бизнеса, который зарабатывает на уборке улиц и чистке крыш. Компаниям, которые зарабатывают уборкой снега, такая погода принесла существенные убытки. Работники предприятия «Пантеон», которые работают в том числе на территории Ново-Савиновского района, вывезли с декабря по февраль в 20 раз меньше снега, чем обычно.

— Наши потери составили минус 100 тыс. рублей в месяц. И это по-божески, у компаний, у которых больше техники, убытки еще выше. Держим людей из-за того, что есть обязательства перед ними. К тому же договоры на уборку снега были заключены, их никто не будет расторгать: от снега никто не застрахован, — подчеркивает главный инженер ООО «Пантеон» Рустем Мухамедьяров.

Собеседник «Реального времени» отметил, что машины у компании в лизинге, который нужно выплачивать. «Если следующая зима будет такой же, будем консервировать технику до весны и отправлять машинистов на вольные хлеба», — говорит он.

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