В Татарстане ищут нового председателя ЦИК

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Мидхата Шагиахметова от обязанностей члена Центральной избирательный комиссии Татарстана. Документ был подписан сегодня и размещен на сайте главы РТ.

Согласно другому распоряжению также от 28 февраля, стартует прием предложений по кандидатуре члена ЦИК с правом решающего голоса (председателя). Он продлится до 13 марта. Президенту Татарстана должны представить предложения не позднее 18 марта.

Напомним, на прошлой неделе глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов стал министром экономики Татарстана. Врио председателя Центризбиркома Татарстана вместо него назначен Олег Сквордяков.