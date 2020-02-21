Назначен врио главы Центризбиркома Татарстана
Временно исполняющим обязанности главы Центризбиркома Татарстана будет замглавы ЦИК Олег Сквордяков.
Он останется на посту до официальных выборов главы Центризбиркома, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Ранее сегодня председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов стал новым министром экономики Татарстана. Он уже возглавлял Минэкономики РТ в 2010—2014 годах. О назначении было объявлено сегодня на традиционном еженедельном совещании при участии президента республики Рустама Минниханова. Фарид Абдулганиев, возглавлявший ведомство, стал помощником главы РТ.
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