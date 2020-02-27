В казанском Кремле заявили, что мероприятия, которые запланированы в Татарстане, отменяться не будут

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Этап Кубка мира по фехтованию, который вызвал всеобщее волнение, прошел благополучно, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Все службы отработали на отлично, система создания безопасности граждан действует в ежедневном режиме», — сказала она.

По ее словам, мероприятия, которые запланированы в Татарстане, не отменяются. «Они федеральные. Ориентируемся на решения федерального штаба, который возглавляет Татьяна Голикова», — отметила Галимова.

Напомним, этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин завершился 23 февраля. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Евгений Калашников, Екатерина Аблаева