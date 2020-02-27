В казанском Кремле заявили, что мероприятия, которые запланированы в Татарстане, отменяться не будут
Этап Кубка мира по фехтованию, который вызвал всеобщее волнение, прошел благополучно, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
«Все службы отработали на отлично, система создания безопасности граждан действует в ежедневном режиме», — сказала она.
По ее словам, мероприятия, которые запланированы в Татарстане, не отменяются. «Они федеральные. Ориентируемся на решения федерального штаба, который возглавляет Татьяна Голикова», — отметила Галимова.
Напомним, этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин завершился 23 февраля. Подробности — в репортаже «Реального времени».
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