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В Казани будут судить курьера продуктов питания

04:13, 27.02.2020
В Казани будут судить курьера продуктов питания
Фото: Пиксабей

В Казани рассмотрят дело о присвоении более 100 тысяч рублей курьером.

Подсудимый Фахрутдинов работал в оптовой компании по продаже продуктов питания ООО «Темле+". Следствие считает, что мужчина присвоил чуть больше 100 тысяч рублей. Подсудимый Фахрутдинов работал в оптовой компании по продаже продуктов питания ООО «Темле+".

Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Заседание состоится завтра.

Общество Татарстан
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