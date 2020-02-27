В Казани будут судить курьера продуктов питания

Фото: Пиксабей

В Казани рассмотрят дело о присвоении более 100 тысяч рублей курьером.

Подсудимый Фахрутдинов работал в оптовой компании по продаже продуктов питания ООО «Темле+". Следствие считает, что мужчина присвоил чуть больше 100 тысяч рублей. Подсудимый Фахрутдинов работал в оптовой компании по продаже продуктов питания ООО «Темле+".

Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Заседание состоится завтра.