Башня Сююмбике попала в число лучших российских панорам по версии Google

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Башня Сююмбике в Казани заняла девятое место в рейтинге 15 лучших российских панорам на Google Картах.

«Необязательно ехать в Пизу, чтобы увидеть падающую башню. В Казани есть свое чудо света — семиярусная башня Сююмбике, наклонившаяся в сторону на 2 метра», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Google.

В пятерку лучших панорам вошли порт Севкабель (Санкт-Петербург), прогулка по Дону (Ростов-на-Дону), Шарташские каменные палатки (Екатеринбург), стадион ФК «Краснодар» (Краснодар), природный заповедник «Столбы» (Красноярский край).

Ранее Казань попала в рейтинг самых фотографируемых городов России. В столице Татарстана чаще всего снимают мечеть «Кул-Шариф», Дворец земледельцев, Храм всех религий и башню Сююмбике.