Cчетная палата назвала основные нарушения в организации летнего отдыха детей

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Счетная палата Татарстана представила сегодня отчет эффективности использования бюджетных средств, выделенных на организацию летнего отдыха детей и молодежи. Аудит расходования бюджетных средств за последние три года был проведен по поручению Государственного совета Республики Татарстан. Результаты были озвучены на заседании бюджетного комитета РТ.

Основные нарушения были выявлены при продаже путевок на Черное море, когда с родителей бралась большая сумма, чем положено. Стоимость путевки оплачивается бюджетом, а родительская плата не может превышать 15—50% в зависимости от статуса ребенка. «Например, в 2018 году Республиканским центром «Черноморец» приобретались путевки в крымский лагерь «Витязево» по цене 1 тыс. 200 рублей в сутки за койко-день. То есть максимальная сумма, которая могла взиматься с родителей, составляет 600 рублей. Фактически с родителей взимались 912,5 рубля. Общая стоимость путевки, реализуемой «Черноморцем», которая включала в себя родительскую плату и дотацию из бюджета в размере 899,2 рубля, составляла 1 тыс. 811,7 рубля за койко-день. Таким образом, наценка учреждения составила 51%», — сообщил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков.

По его словам, общая сумма завышенной платы, собранной ГБУ «Черноморец» с родителей, составила 22,1 млн рублей.

Особое непонимание вызвала продажа путевок для детей-инвалидов, которым они полагаются бесплатно. Бюджет выплачивает их стоимость на 100%. Аудиторы выявили, что детям-инвалидам с расстройствами аутистического спектра они были предоставлены по стоимости 1 900 рублей за сутки в ГБУ «Черноморец», когда сам организатор приобретал их за 1 350 рублей за сутки.

В целом в рамках республиканской программы «Организация отдыха детей и молодежи на 2014—2020 годы» отдохнули 832 тыс. детей. Социологический опрос, проведенный по заказу Счетной палаты РТ, показал высокий уровень удовлетворенности.