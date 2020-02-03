В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища

Фото: Оксана Канцернене

Внучка ветерана войны в РТ Оксана Канцерене рассказала об оскорбительном погребении своего деда — ветерана Великой Отечественной войны — прямо на дорожке кладбища. Об этом она написала на странице в соцсети.

По словам Оксаны Канцерене, она заплатила за погребение 20 тысяч рублей. Из них 7500 — за копку могилы.

«Так когда мы приехали на кладбище у меня чуть истерика не случилась. Его похоронили посреди дороги. Это ужас. Как собаку. Мулла, который читал нам молитву, у него губы дрожали. От этого», — написала женщина (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред).



По словам женщины, решение похоронить 93-летнего ветерана войны на дороге приняли из-за решения «главы». Об этом также написала Канцерене.

«Рядом стоит огороженное поле. Сказали, там нельзя. Глава не разрешает. [...] Неуважение к нашим ветеранам — это кошмар. А еще говорят, им помогают. Чем? У меня вопрос. За все эти годы ничем не помогли. А умер, так похоронили на дороге», — добавила внучка ветерана.

«Реальное время» направило запрос в администрацию Елабужского района РТ. На момент публикации ответ не был получен.