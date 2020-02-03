Антрополог рассказала, как появилась «городская легенда» об отравленной пище

«Городские легенды» об отравленной пище, например о конфетках с иголками, жвачках с лезвиями и отравленной маце, появились в советское время как агитлегенда от КГБ. Об этом рассказала «Реальному времени» антрополог Александра Архипова.

По ее словам, цель таких легенд — сделать так, чтобы советские люди ничего не брали у иностранцев.

— Первый случай появления такой агитлегенды — Одесская область, 1964 год. Полковник КГБ Крикун, борясь с посылками мацы для евреев из-за границы, рекомендует распространить в еврейской среде слухи, что заграничная маца отравлена, — рассказала Архипова.

Она сравнила подобные легенды с сюжетом о Белоснежке и отравленном яблоке.