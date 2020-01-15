В казанском парке «Черное озеро» временно закроют каток

Завтра, 16 января, закроют каток в казанском парке «Черное озеро». Это связано с тем, что в этот день ожидается плюсовая температура воздуха.



Также в этот день в пункте проката коньков на территории парка пройдет инвентаризация.

С 17 января каток и прокат будут работать в обычном режиме: по будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.