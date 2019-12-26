Предполагаемый виновник массового ДТП в Казани отказался от медосвидетельствования

Фото: кадр видео из соцсети

Подозреваемый в совершении массового ДТП в центре Казани отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, никто из пострадавших не хочет писать заявление на виновника аварии. Мужчина, которого очевидцы заподозрили в алкогольном опьянении, отказался проходить медосвидетельствование. В итоге его отпустили.

Напомним, что ночной таран произошел на улице Татарстан. Предполагаемый виновник ЧП в результате конфликта сел за руль чужой «Шкоды» и, двигаясь задним ходом, сбил двух человек и стукнул одну машину, а потом, двигаясь вперед, совершил еще одну аварию. В результате пострадал владелец «Шкоды», находившийся в момент ее движения у багажника.