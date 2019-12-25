В Казани пассажиры рейса в Череповец ждут вылета более 15 часов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани более 15 часов не может вылететь самолет рейса Казань — Череповец. Сообщается, что из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту прибытия, рейс отложен.

По данным сайта Приволжской транспортной прокуратуры, рейс RT543 авиакомпании АО «ЮВТ Аэро» сообщением Казань — Череповец должен был вылететь в 19.20 мск 24 декабря.

«Причиной отмены явились неблагоприятные метеорологические условия в аэропорту прибытия. На рейс было зарегистрировано 28 пассажиров, из них 1 ребенок, 7 из них отказались от перелета и сдали авиабилеты. 21 пассажир размещен в гостинице, им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что в случае улучшения погодных условий в Череповце, пассажиры смогут вылететь сегодня в 19.20.

Ранее в Казань вернулись более 200 туристов, которые двое суток не могли вылететь из китайского Хайнаня.