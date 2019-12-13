Главе Минпромторга РФ Мантурову вручен орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову государственную награду РТ — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Награда вручена с формулировкой «за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и выдающийся вклад в развитие промышленности», передает пресс-служба президента РТ.
Награждение прошло в рамках посещения Мантуровым ОЭЗ «Алабуга».
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов и другие.
Напомним, Рустам Минниханов представил сегодня Мантурову площадку серийного производства «Аурус» — завод «Форд Соллерс Елабуга».ОбществоВласть Татарстан
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