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Главе Минпромторга РФ Мантурову вручен орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

15:59, 13.12.2019
Главе Минпромторга РФ Мантурову вручен орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову государственную награду РТ — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награда вручена с формулировкой «за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и выдающийся вклад в развитие промышленности», передает пресс-служба президента РТ.

Награждение прошло в рамках посещения Мантуровым ОЭЗ «Алабуга».

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов и другие.

Напомним, Рустам Минниханов представил сегодня Мантурову площадку серийного производства «Аурус» — завод «Форд Соллерс Елабуга».

ОбществоВласть Татарстан
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