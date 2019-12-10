Департамент Минтуризма Израиля в России заявил о намерении открыть прямые рейсы из Казани и Уфы

Департамент Министерства туризма Израиля в России обсуждает с авиакомпаниями возможность открытия прямых рейсов из Казани и Уфы.

«Из Казани и Уфы мы очень ждем рейсы. (...) Мы с конкретными авиакомпаниями ведем переговоры и рассчитываем, что если не в 2020 году, то в 2021 году рейсы точно появятся», — сообщила директор по маркетингу департамента Министерства туризма Израиля Ксения Воронцова.

Она подчеркнула, что Израиль готов субсидировать рейсы в страну из городов России, с которыми пока не налажено авиасообщение. Также Воронцова сообщила, что со 2 апреля авиакомпанией S7 открывается субсидированный рейс из Новосибирска в Тель-Авив, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что из Казани откроется прямой рейс в Салехард.