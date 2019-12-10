Юрлица не оплачивают 70% суммы за вывоз мусора

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин направил губернаторам письмо о проблемах «мусорной реформы». Он отметил, что уровень неплатежей юрлиц за вывоз ТБО достиг 70%.

Министр опасается, что некоторые регоператоры могут обанкротится и утилизация мусора встанет, передает «Коммерсант».

Региональным властям предлагается провести информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей, оборудовать контейнерные площадки, ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами, а также подумать над возможной компенсацией выпадающих доходов компаний.

Напомним, в начале ноября глава общероссийского «мусорного» оператора «Российского экологического оператора» Денис Буцаев рассказал, что зарабатывает почти 1 млн рублей в месяц. А через несколько недель на его место уже был назначен экс-министр ЖКХ Михаил Мень.

