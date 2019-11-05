Глава российского «мусорного» оператора рассказал, сколько зарабатывает

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций МО

Гендиректор «Российского экологического оператора», курирующего мусорную реформу по всей стране, Денис Буцаев назвал размер своей зарплаты. Топ-менеджер госкомпании получает около 0,95 млн рублей в месяц.

«У меня зарплата около 950 тысяч, по-моему, включая бонусы. Официальный оклад в настоящий момент 510 тысяч, дальше надбавки», — приводит его слова РБК.

Напомним, что Буцаев стал руководителем нового «мусорного оператора» в начале 2019 года. Он перешел на эту работу с поста зампреда правительства Московской области. Единый «мусорный» оператор создан, чтобы координировать действия всех региональных операторов по обращению с ТКО.