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Глава российского «мусорного» оператора рассказал, сколько зарабатывает

12:41, 05.11.2019 10
Глава российского «мусорного» оператора рассказал, сколько зарабатывает
Фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций МО

Гендиректор «Российского экологического оператора», курирующего мусорную реформу по всей стране, Денис Буцаев назвал размер своей зарплаты. Топ-менеджер госкомпании получает около 0,95 млн рублей в месяц.

«У меня зарплата около 950 тысяч, по-моему, включая бонусы. Официальный оклад в настоящий момент 510 тысяч, дальше надбавки», — приводит его слова РБК.

Напомним, что Буцаев стал руководителем нового «мусорного оператора» в начале 2019 года. Он перешел на эту работу с поста зампреда правительства Московской области. Единый «мусорный» оператор создан, чтобы координировать действия всех региональных операторов по обращению с ТКО.

ОбществоВласть
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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    За такие деньги можно весь мусор по России вывозить на себе. Было бы определено место. Считаю, что всем чиновникам и "прочим" зарплату платить соответственно их образованию и стажу работы. Учитывать коэффициент трудового участия и объем выполненной работы.
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    Анонимно 05 ноя
    ЖИРНО!!!
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    Анонимно 05 ноя
    В общем - соглашусь.
    Хотя, эмоционально получилось. Мусора реально много, утонем, пока этот тип все дворы обойдёт.
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    Анонимно 05 ноя
    просто неприлично, господа- мусорщики....
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  • Анонимно 05 ноя
    жесть
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  • Анонимно 05 ноя
    выкидывая 40 литров отходов,мы платим за 510 литров,чтобы этим кровопийцам народа хватило на роскошную жизнь.А почему? А потому,что им просто так хочется.И не с кого спросить!!!
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  • Анонимно 05 ноя
    Еще бы такие бабки поднимать с населения???!!!
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  • Анонимно 05 ноя
    Еще озвучьте зарплату гендиректора по капремонту.
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  • Анонимно 05 ноя
    зачем вообще такое озвучивать? Народ злить? Они "зарабатывают"! Собрали деньги с людей и поделили, вот и вся их работа
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  • Анонимно 05 ноя
    Так они начали взимать плату за тко с дачников. Очень просто, включив плату за мусор как коммунальную услугу эти чиновники без зазрения совести круглогодично берут за тко, хотя дачники проживают максимум 4 месяца.Таким образом и получает этот чинуша около миллиона в месяц.Ведь это надо же обдирают пенсионеров, которые получают почти в 100 раз меньше.
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