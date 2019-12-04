Соловьев заявил, что правоохранительные органы не вызывали его на допрос за слово “мразь” в отношение жителя РТ

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что его никто не вызывал на допрос об оскорблении татар в эфире передачи. Ранее прокуратуру и Следком попросили вызвать его на допрос за то, что он называл слушателя передачи мразью.

«По этому поводу меня в полицию не вызывали очевидно. Оскорбление слушателей... Какое это имеет вообще отношение к расследованию дела? И вообще не мешает этого слушателя самого проверить», — сказал Соловьев в интервью «Царьград».

Напомним, Соловьев в эфире радиопередачи «Вести ФМ» резко и с оскорблениями ответил татарстанцу, написавшему ему, что тот «лакей» и «путиноид». Телеведущий назвал жителя республики мразью, попросил не позорить Татарстан, а также пригрозил, что отдаст номер телефона пользователя на проверку. «Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают!».