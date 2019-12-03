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В Казани прошел тотальный тест «Доступная среда» — видео

21:58, 03.12.2019
В Казани прошел тотальный тест «Доступная среда» — видео
Фото: скриншот

В Казани сегодня, 3 декабря, прошел тотальный тест «Доступная среда», цель которого проверить осведомленность граждан о существующих проблемах людей с инвалидностью и этике общения с ними, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В столице Татарстана его написали 500 человек.

«Среди участников данного теста мы можем наблюдать студентов, учителей, заведующих детских садов, школ, чиновников», — рассказала координатор проекта Лилия Мифтахова.

Тест включает в себя 50 вопросов на темы общению людьми с инвалидностью, помощи им и организации доступной среды.

Сейчас в республике проживают 299 тыс инвалидов, объектов, доступных для них насчитывается 7 тыс.

Помимо Казани, тест написали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Нальчике.

Общество Татарстан
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