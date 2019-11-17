Минниханов ввел карантин по бешенству в двух районах Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантина на территории села Околоток-Янгасала Рыбно-Слободского района и деревни Данауровка Чистопольского района РТ в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных.

Согласно указу главы республики от 16 ноября, на время действия карантина запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных.

Карантин подлежит отмене по истечению двух месяцев с последнего выявленного случая бешенства животных.

Напомним, в начале октября Минниханов установил карантин на территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района РТ.