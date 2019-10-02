Минниханов ввел карантин по бешенству в Тукаевском районе Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин на территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района РТ в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных.

Согласно указу, за время действия карантина запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных. Также запрещено отлавливать и вывозить диких животных.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Татарстане зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных, в том числе у двух сельскохозяйственных животных. Речь идет об Азнакаевском, Агрызском, Алексеевском, Апастовском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском районах и Казани.