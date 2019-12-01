Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как адаптироваться к сменному графику.

«Часто задают вопрос: «Как высыпаться при сменном графике и что делать?» Я говорю: «Максимально быстро искать новую работу». Но кто не может этого сделать, вынужден работать в таком графике, должен придерживаться своего рабочего графика и графика сна на протяжении всей рабочей недели», — сказал он в интервью RT.

По его словам, необходимо сохранять этот цикл и перестраиваться на ночной вариант.

«Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима. Потому что резкая смена — это наихудшая ситуация для человека, это очень сильно влияет на здоровье», — добавил сомнолог.