ВСК вошла в список самых технологичных страховщиков мира
Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который прошел в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019.
В трансляции финала конкурса компанию представляла Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.
В своем выступлении Ольга рассказала о развитии цифровых сервисов в Страховом Доме.
«Наше ключевое решение — мобильное приложение «ВСК страхование». Это полноценный страховой офис в смартфоне для каждого нашего клиента. В приложении мы предлагаем пользователям решение практически всех вопросов, связанных со страхованием. За минимальное количество времени. Наши клиенты могут рассчитать, приобрести страховую защиту, а также дистанционно урегулировать страховое событие без визита в офис ВСК. А внедренный единый цифровой профиль позволяет клиенту подключиться к программе лояльности и воспользоваться персональными скидками на страхование», — рассказала Ольга Сорокина.
В завершение доклада Ольга Сорокина рассказала о стратегической цели стать онлайн-страховщиком №1 в России к 2025 году.
«Мы стремимся к тому, чтобы весь пользовательский путь нашего клиента — от расчета до урегулирования — стал максимально удобным. За счет внедрения инновационных технологий и не страховых сервисов мы намерены развивать коммуникации с клиентами, делать их жизнь проще», — заключила Ольга Сорокина.
Представители международного страхового сообщества отметили ВСК за инновации и клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование», а также выразили надежду на совместную работу.
Ранее в 2018 году мобильное приложение ВСК было признано «Сервисным решением года» в рамках ежегодной российской премии «Время инноваций».
В 2018 году ВСК первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме — без визита в офис. Клиенты уже оценили этот сервис, о чем свидетельствует пользовательская активность. До 90% клиентов, оформивших каско в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля. Тысячи страховых случаев были урегулированы онлайн. Также за год выросло в 2 раза — до 2,5 миллиона — количество зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК.
Наряду с ВСК в конкурсе приняли участие более шестидесяти страховых компаний со всех пяти континентов: Allianz, HSBC Life, Generali Group, AIA Group, John Hancock, IPTIQ — SWISS RE и другие. Финалистами стали только шесть участников: швейцарская страховая компания Chubb, AIA Group, страховой кооператив Сингапура NTUC Income, глобальный конгломерат премиум-класса Aditya birla capital и одна из крупнейших страховых компаний Гонконга China Taiping Insurance Holdings.
По результатам голосования победителем была объявлена AIA Group, которая представила мировому страховому сообществу решение для автоматизации андеррайтинга с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
Материал подготовлен при содействии пресс-службы САО «ВСК»
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Справка
Global LIVEFEST 2019 — крупнейший в мире онлайн фестиваль цифрового страхования. В рамках фестиваля 21 ноября было проведено 10 тематических вебинаров и объявлены победители в двух номинациях.
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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