ВСК вошла в список самых технологичных страховщиков мира

Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который прошел в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019.

В трансляции финала конкурса компанию представляла Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.

В своем выступлении Ольга рассказала о развитии цифровых сервисов в Страховом Доме.

«Наше ключевое решение — мобильное приложение «ВСК страхование». Это полноценный страховой офис в смартфоне для каждого нашего клиента. В приложении мы предлагаем пользователям решение практически всех вопросов, связанных со страхованием. За минимальное количество времени. Наши клиенты могут рассчитать, приобрести страховую защиту, а также дистанционно урегулировать страховое событие без визита в офис ВСК. А внедренный единый цифровой профиль позволяет клиенту подключиться к программе лояльности и воспользоваться персональными скидками на страхование», — рассказала Ольга Сорокина.

В завершение доклада Ольга Сорокина рассказала о стратегической цели стать онлайн-страховщиком №1 в России к 2025 году.

«Мы стремимся к тому, чтобы весь пользовательский путь нашего клиента — от расчета до урегулирования — стал максимально удобным. За счет внедрения инновационных технологий и не страховых сервисов мы намерены развивать коммуникации с клиентами, делать их жизнь проще», — заключила Ольга Сорокина.

Представители международного страхового сообщества отметили ВСК за инновации и клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование», а также выразили надежду на совместную работу.

Ранее в 2018 году мобильное приложение ВСК было признано «Сервисным решением года» в рамках ежегодной российской премии «Время инноваций».

В 2018 году ВСК первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме — без визита в офис. Клиенты уже оценили этот сервис, о чем свидетельствует пользовательская активность. До 90% клиентов, оформивших каско в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля. Тысячи страховых случаев были урегулированы онлайн. Также за год выросло в 2 раза — до 2,5 миллиона — количество зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК.

Наряду с ВСК в конкурсе приняли участие более шестидесяти страховых компаний со всех пяти континентов: Allianz, HSBC Life, Generali Group, AIA Group, John Hancock, IPTIQ — SWISS RE и другие. Финалистами стали только шесть участников: швейцарская страховая компания Chubb, AIA Group, страховой кооператив Сингапура NTUC Income, глобальный конгломерат премиум-класса Aditya birla capital и одна из крупнейших страховых компаний Гонконга China Taiping Insurance Holdings.

По результатам голосования победителем была объявлена AIA Group, которая представила мировому страховому сообществу решение для автоматизации андеррайтинга с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы САО «ВСК»

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