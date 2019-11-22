«Ведомости»: власти отправят в отставку главу российского «мусорного оператора»

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций МО

Денис Буцаев может покинуть пост гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) (управляет «мусорной» реформой) в ближайшее время. Его может сменить бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Об отставке Буцаева сообщили несколько чиновников и сотрудников РЭО, пишут «Ведомости». По данным газеты, он уже знает о необходимости уйти, но причину увольнения ему не сообщили.

Как передает ТАСС, в офисе Меня, который на сегодня работает аудитором Счетной палаты, не располагают официальной информацией.

«У нас ничего в нашей работе не меняется. У нас в ближайшее время два крупных мероприятия — это заседания коллегии Счетной палаты», — рассказала помощник чиновника.

Напомним, в октябре Буцаев рассказал, что зарабатывает на посту гендиректора РЭО почти 12 млн рублей в месяц.