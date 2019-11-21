Из аэропорта «Бегишево» запустят авиарейс в Новосибирск

В январе 2020 года авиакомпания S7 Airlines начнет регулярно выполнять рейсы по маршруту Новосибирск — Нижнекамск — Новосибирск.

Перелеты будут осуществляться из аэропорта «Толмачево» с января по декабрь по вторникам и субботам.

Рейс в Новосибирск реализуется в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при совместном финансировании из федерального бюджета, а также бюджета Татарстана и Новосибирской области. Эта программа позволит авиакомпании предлагать пассажирам перелет по фиксированной сниженной цене.

Помимо того, что жители Закамья смогут сэкономить время в пути до городов Сибири и Дальнего Востока, они смогут воспользоваться удобными стыковочными рейсами компании в страны Юго-Восточной Азии.

Помимо рейсов в Новосибирск, в следующем году из Международного аэропорта «Бегишево» будут выполняться субсидируемые рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее аэропорт Бегишево сообщил о росте числа перевезенных пассажиров.