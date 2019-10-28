Правительство утвердило ряд поручений по стимулированию экономики России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.



По его словам, темпы экономического роста России «недостаточно высоки», «но в III квартале некоторое улучшение в динамике есть», пишет RT.

Поручения содержат меры, которые направлены на улучшение делового климата, на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами и контрольно-надзорной деятельности.

Ранее Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики в России в этом году. Прогноз понижен до 1% с 1,2%, которые ожидались в июне. Также прогноз Всемирного банка на 2020 год понижен с 1,8% до 1,7%, а на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%.