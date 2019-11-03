Как в Казани проходит «Зиланткон» — видео

С 1 по 4 ноября в казанском КДК им.Ленина проходит 29-й Международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Традиционно фестиваль разделен на несколько тематических площадок. Например, в одном из залов можно поиграть в настольные игры, а в соседнем соревнуются в фехтовании. Последний турнир с этого года получил статус официального и проходит в качестве открытого кубка Татарстана.

В целом в фестивале ролевых игр «Зиланткон» принимают участие сотни человек из разных городов России.

«Ролевое движение огромно, настолько огромно, что оно давно перешло границу субкультуры, потому что сейчас элементы ролевой игры вообще должны быть в образовании», — сказала участница «Зиланткома» Александра Баркова.

Ранее «Реальное время» опубликовало фоторепортаж со второго дня конвента.