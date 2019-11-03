«Зиланткон-2019»: здесь «кастомизируют», «там поют» и Нойманн из Саратова vc «Черный Единорог»

В Казанском ДК имени Ленина в эти выходные проходит 29-й международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон». Гостей фестиваля ждут площадки настольных игр, мастер-классы и соревнования по рестлингу, фехтованию, каратэ киокусинкай и другие. Главные мероприятия конвента — бал и турниры — пройдут сегодня, а что происходило на конвенте накануне посмотрел корреспондент «Реального времени».