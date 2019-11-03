«Зиланткон-2019»: здесь «кастомизируют», «там поют» и Нойманн из Саратова vc «Черный Единорог»

07:00, 03.11.2019 36
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  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев

В Казанском ДК имени Ленина в эти выходные проходит 29-й международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон». Гостей фестиваля ждут площадки настольных игр, мастер-классы и соревнования по рестлингу, фехтованию, каратэ киокусинкай и другие. Главные мероприятия конвента —  бал и турниры — пройдут сегодня, а что происходило на конвенте накануне посмотрел корреспондент «Реального времени».

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