Онкологи назвали средний возраст, в котором у россиян диагностируют рак

Средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкологические заболевания, составляет 64,5 года.

Так, у мужчин злокачественные опухоли выявляют в среднем в 64,9 года, у женщин рак обычно диагностируется в 64,2 года. В 2008 году этот показатель был равен 63,8 и 63,3 годам соответственно.

Уточняется, что в возрастной группе 60 лет и старше диагностируется 71,3% случаев заболевания среди мужчин и 65,8% среди женщин.

«Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе», — рассказал RT эксперт Российского общества клинической онкологии Федор Моисеенко.

Кроме того, стало известно, что в России рак молочной железы чаще диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, средний возраст выявления опухолей легкого — 65 лет, рака прямой кишки — 66,6 года.

Ранее были названы продукты, снижающие риск развития рака.