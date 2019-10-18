В Казани стартовали «Державинские чтения» — видео

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В Казани началась международная научно-практическая конференция «Державинские чтения», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В рамках мероприятия студенты, педагоги Всероссийского государственного университета юстиции и общественные деятели возложили цветы к памятнику Гавриилу Державину. Как отметила ректор вуза Ольга Александрова, Державин был первым министром юстиции.

Пятый год подряд конференция начинается в императорском зале КФУ. На форум съехались тысячи юристов, ученых, представителей власти и студентов. Все они собрались в Казани для решения проблем и совершенствования законодательства.

Как отметил эксперт по медико-правовой практике из Германии Маркус Люттер, Державин широко известен в его стране.

За двенадцатью круглыми столами сильнейшие правоведы страны обсуждали назревшие реформы, цифровизацию и многие другие темы.

Одна из актуальнейших дискуссии касалась определения статуса самозанятых.

Кроме того, студенты предлагали и свои идеи. Например, для платежей задействовать обычные программы для общения.

